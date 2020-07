Nina Moric parla del nuovo fidanzato Vincenzo Chirico: “Mi basta stare bene con lui”

Nina Moric ha parlato del nuovo fidanzato Vincenzo Chirico durante una recente intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi. Dopo la tormentata relazione d’amore con l’ex concorrente del Grande Fratello e militante di Casa Pound Luigi Mario Favoloso, l’ex top model croata naturalizzata italiana è di nuovo in love con il giovane imprenditore napoletano, giunto a sorpresa nella vita dell’ex opinionista ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi.

L’ex moglie di Fabrizio Corona ha dichiarato alla rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini: “È arrivato in un momento della mia vita in cui mi sentivo tranquilla, serena, appagata, indipendente. Ero serena anche da un punto di vista affettivo, fisico, non sentivo nessun bisogno”.

Nina Moric ha rivelato di non aver ancora presentato l’uomo al figlio Carlos: “No, non ancora, capiterà, ma non deve essere nulla di preordinato”.

Che cosa si aspetta da questa nuova relazione d’amore? “Tra poco, il 22 luglio compio 44 anni – ha detto Nina -, mamma mia. Ho imparato a non fare progetti. Mi basta stare bene con lui ora, adesso, come mai, in amore”.

A proposito di Vincenzo Chirico, l’ex supermodella croata lo ha descritto come un grande stacanovista, originario del Sud Italia, ma impegnato nel lavoro soprattutto nel Nord e a Monaco: “Lavora, è meridionale, meravigliosamente terrone, ma vive a Montecarlo. Si occupa di diverse società, sport club e alberghi”.