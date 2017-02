Nina Moric fa a pezzi Silvia Provvedi su Facebook: “Nana tascabile”

Nina Moric ha fatto a pezzi la fidanzata del suo ex marito Fabrizio Corona, Silvia Provvedi, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. La showgirl ed ex top model croata si è scagliata contro la rivista di gossip Eva Tremila Express e contro la cantante del duo Le Donatella per aver pubblicato una foto della vincitrice dell’Isola dei famosi con il figlio di Nina Moric accompagnata dalla didascalia: “Silvia Provvedi per amore di Fabrizio Corona diventa mamma bis di Carlos“. La soubrette croata è andata su tutte le furie!

L’ex top model e showgirl Nina Moric ha scritto sulla sua pagina social: “Due volte nella vita che questa nana tascabile incontra mio figlio, ed è subito Mamma Bis. Cari paparazzi e cari giornalisti invece di piangere miseria ogni volta che mi incontrate, parlandomi di come il vostro lavoro sia cambiato, iniziate a cambiare voi. A questi servizi concordati ormai non credono più neanche le shampiste di Quarto Oggiaro – ha concluso Nina -, certi personaggi seguiteli la notte, quando la smollano come un elastico per capelli… sai che soldi”.

La compagna dell’ex re dei paparazzi italiani risponderà alle offese dell’ex supermodella croata? Stay tuned per saperne di più!