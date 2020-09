Nina Moric scrive una lettera a Carlos Maria: “Cerca di far capire a tuo padre che sei un figlio”

Nina Moric ha scritto una toccante e accorata lettera al figlio Carlos Maria su Instagram Story. Il 18enne è ormai sempre a casa del papà, l’ex re dei paparazzi italiani Fabrizio Corona. Sua madre l’ha più di una volta criticato per alcune uscite omofobe o discutibili sui social. Ora Nina Moric gli ha riservato una dedica molto romantica e significativa.

Nina Moric, Fabrizio Corona e Carlos Maria – Foto: Instagram

L’ex top model croata naturalizzata italiana ha esordito così: “Figlio mio quanto vorrei essere fra le tue braccia, vederti solo per cinque minuti così potrei perdermi nel tuo sorriso, nei tuoi occhi pieni di luce e purezza d’animo. II mio cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. La tua mancanza mi sta divorando. Questa notte ho deciso di compatirmi un po’. Però vederti spensierato e felice mi fa sentire meglio. Non smettere mai di esserlo anche quando gli altri ti faranno sentire debole, insignificante”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha poi continuato: “Tu ricordati Figlio mio quanto vali, quanto io credo in te. Sei un dono dal cielo più prezioso che una madre possa ricevere. Sei un miracolo. Lo sapevi che chi si appartiene si ritrova anche quando ci si è persi quasi del tutto. Cerca di far capire che non sei tu che dev’essere padre ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo ma deve essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso. Ecco figlio mio ti ringrazio per avermi resa orgogliosa di essere tua madre. Mi manchi da morire, finché non ci rivedremo di nuovo… per l’eternità. Tua madre”.

Corona replicherà all’ex moglie? Staremo a vedere!