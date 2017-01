Osvaldo Supino chiude in bellezza il 2016. Per il cantante pugliese, nato a Torremaggiore il 28 agosto 1984, è stato un anno di grandi successi e traguardi: la vincita come primo italiano ai Los Angeles Film Indipendent Music Awards, il suo concerto al Miami Beach Pride con Iggy Azalea e Jordin Sparks davanti a 150mila persone, le ottime recensioni per il singolo e il videoclip di Infinity (quarto singolo estratto dall’album Behind The Curtain) e la chiusura del Behind The Curtain Tour a Copenaghen il 16 agosto. Anche il nuovo anno si preannuncia davvero scoppiettante e sorprendente: è infatti al lavoro per il suo prossimo album annunciato per il 2017.

Quest’anno si è parlato molto di lui anche sui siti, giornali e riviste di gossip. Perché? Il suo nome era finito nella lista dei papabili candidati tronisti al trono gay di Uomini e Donne. Alla fine la produzione e la redazione del famoso programma tv di Canale 5 condotto dalla star tv Maria De Filippi ha scelto il titolare di un bar gay friendly di Verona, Claudio Sona. Si è spettegolato molto anche sul suo incontro con il sex symbol del cinema internazionale James Franco e sulla presunta storia d’amore con il co-protagonista del suo video.

Quali altre sorprese ci regalerà Osvaldo Supino nel 2017? Stay tuned per saperne di più.