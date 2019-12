Pamela Anderson impazzisce per l’avvocato Luca Di Carlo. La sex symbol del cinema hollywoodiano aveva già parlato del legale di Cicciolina due anni fa a LF Magazine.

Pamela Anderson – Foto: Instagram

Nell’intervista realizzata dal redattore Claudio Raccagni per LF Magazine, l’ex bagnina giunonica ed esplosiva del mitologico telefilm Beaywatch aveva dichiarato: “Con Luca Di Carlo ho avuto una bellissima storia d’amore e di sesso. Il nostro amore durava da mesi. Ricordo che era intenso. Luca Di Carlo è un playboy sexy, trasgressivo e unico. Sono ancora legata a lui. La nostra storia d’amore dovrebbe continuare. Mi piacerebbe tornare anche in Italia”.

Luca Di Carlo – Foto: Facebook

Queste dichiarazioni bomba sono state riprese ora dal New York Times. Luca Di Carlo è stato anche recentemente apostrofato dal Wall Street Journal, come uno dei 4 avvocati più temuti del mondo, tanto da guadagnarsi la fama ed il soprannome di “L’Avvocato del Diavolo”. Ha difeso l’icona, Ilona Staller, ex attrice hard ed ex deputata al parlamento italiano, Jeff Koons, l’artista americano più pagato al mondo, i Clan più diffamati, Pamela Anderson, Paris Hilton e tanti altri. Difensore dei diritti degli animali ha sempre affermato: “La mia vita non è più importante delle altre vite”. Inoltre è diventata ormai nota una sua frase: “I pugili migliori sono quelli che vengono dalla strada così come gli avvocati”.