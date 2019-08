Pamela Prati cambia nome dopo lo scandalo Mark Caltagirone e annuncia un film sulla sua storia

Pamela Prati ha annunciato di voler cambiare nome dopo lo scandalo Mark Caltagirone e la farsa del matrimonio. L’ex star del Bagaglino vuole ricominciare dopo aver raccontato tante bugie agli italiani e ha rivelato che sta girando un film sulla sua storia.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha svelato che ora vorrebbe tornare ad utilizzare il suo vero nome e cognome. “Oggi sono Paola Pireddu – ha spiegato la showgirl e attrice -. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”.

Visualizza questo post su Instagram ????? ??????? Un post condiviso da ??????? ?????? (@pamelaprati) in data: 29 Lug 2019 alle ore 7:30 PDT

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Pamela Prati, ha poi aggiunto: “La gente mi comprende. Bisogna distinguere la tv, i social che sono irreali, dalla vita vera. E la mia vita è fatta di persone che mi fermano per strada e mi abbracciano. Che mi hanno compresa e fatto sentire amata”.

Visualizza questo post su Instagram ?????? ?í????? Un post condiviso da ??????? ?????? (@pamelaprati) in data: 31 Lug 2019 alle ore 1:50 PDT

A chi ha voluto dare la colpa dello scandalo Mark Caltagirone? Alla sua famiglia. “la mia fragilità. La perdita di mia sorella due anni fa mi aveva provata profondamente e come tante donne nella fragilità sono inciampata e ho battuto la faccia”. L’ex star del Bagaglino ha dichiarato: “Tutta colpa della mia fragilità. La perdita di mia sorella due anni fa mi aveva provata profondamente e come tante donne nella fragilità sono inciampata e ho battuto la faccia”.

Visualizza questo post su Instagram #sunset ?? Un post condiviso da ??????? ?????? (@pamelaprati) in data: 5 Ago 2019 alle ore 12:24 PDT

Poi ha parlato del suo film: “Sto girando l’Italia alla ricerca delle location giuste per il mio film: la mia storia attrae sia Sky sia Netflix”. E chi interpreterà la sua parte? “Ovviamente io. E chi se no?”, ha concluso Pamela.

Visualizza questo post su Instagram ? Un post condiviso da ??????? ?????? (@pamelaprati) in data: 1 Ago 2019 alle ore 4:23 PDT

Redazione-iGossip