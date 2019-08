Pamela Prati ringrazia Maurizio Costanzo e promette: “Sono e tornerò a fare la soubrette”

Pamela Prati ha pubblicamente ringraziato il celebre, potente e influente conduttore e autore televisivo Maurizio Costanzo per aver speso parole al miele nei suoi confronti e ha promesso ai suoi follower di Instagram che tornerà a fare la soubrette.

L’ex star del Bagaglino ha smentito lo scoop lanciato da Oggi e ha asserito che non cambierà nome, come invece era stato svelato dal settimanale.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Pamela Prati, ha condiviso uno scatto che la ritrae a cena con Maurizio Costanzo e ha scritto sul suo profilo social: “Stimo poche persone e crescendo il numero è sempre minore. Stimo le grandi menti, quelle brillanti e intelligenti, che parlano al momento giusto e rimangono in silenzio quando serve, per far emergere la professionalità e distinguerla dallo sciacallaggio. Uno di questi è Maurizio Costanzo, una persona autentica e i cui consigli sono esattamente i miei propositi. Sono una soubrette e tornerò a fare quello, non dando modo a programmi, che hanno vivacchiato (termine più preciso non poteva esserci) su una storia per me dolorosa, di continuare a vivere di luce riflessa perché privi di argomenti validi”.

L’attrice e showgirl ha poi aggiunto: “La mia riflessione sulle mie origini viene ancora strumentalizzata per scrivere qualche articolo e riempire qualche pagina di giornale e spero finisca presto. Il dolore non va strumentalizzato e solo grandi uomini sono capaci di gesti di intelligenza, quali anche il silenzio, quali le parole giuste al momento opportuno. Grazie Maurizio”.

Redazione-iGossip