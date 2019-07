Pamela Prati scandalo, Eliana Michelazzo annuncia l’uscita di un film e di un libro

Pamela Prati scandalo, la sua ex manager Eliana Michelazzo ha annunciato l’uscita di un film e di un libro in occasione di un evento collaterale di Miss Italia, ovvero Miss Sorriso Lazio 2019. Come in molti avevano ben pensato, la farsa del gossip del secolo è stata tutta una montatura per fare business.

Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo insieme con l’ex star del Bagaglino, Pamela Prati, sono sempre nel mirino del popolo della Rete per aver preso per i fondelli tutti con la farsa del matrimonio con il finto e inesistente Mark Caltagirone.

Ora Eliana è entusiasta dei suoi nuovi progetti: “Si è parlato di truffa e ci sono delle vittime. Ora sono in progetto un libro e un film. Il libro lo stanno scrivendo e il film è in progetto. Ci sono tantissime persone che hanno subito quello che ho subito io. Ci sono tante persone che sui social si innamorano e aspettano di incontrare la persona che ama. C’è gente che aspetta 20 anni e manda soldi alla persona amata. Anche io ci sono passata, ho dato anche io dei soldi a mio marito e alla famiglia virtuale. Se non ci sei dentro non puoi capire”.

Ma il popolo della Rete non crede affatto alla sua versione dei fatti e continua a insistere che è tutta una farsa mediatica colossale!