Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati tra le polemiche. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi italiana e spagnola ha rivelato alcuni episodi raccapriccianti alla conduttrice tv Barbara D’Urso. La presentatrice di Pomeriggio 5 ha dichiarato in diretta tv: “A me dispiace molto per Paola. Come sapete noi la seguiamo da quando è rimasta incinta di Michelino e il padre del bambino non ha voluto riconoscere il piccolino. Lei a me ha raccontato alcuni di questi episodi, che se fossero veri sarebbero veramente gravi. Ha deciso domenica di essere a Domenica Live e racconterà del tutto la sua verità”.

La luna di miele tra Paola Caruso e Moreno Merlo è durata davvero poco. In molti hanno ipotizzato un tradimento di Moreno con Veronica Graf. Paola ha spiegato la rottura con Moreno in un video inviato a Barbara: “Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui come è stato scritto. Voglio sottolineare che il nostro rapporto andava avanti dallo scorso luglio. Non si trattava di una storia qualsiasi, per me è stato un legame importante. Non so se mentre stava con me si sentisse anche con lei. Ma non è per lei che è finito il nostro rapporto”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha poi concluso: “Quello che mi ha fatto è inqualificabile, non me l’ha fatto mai nessuno… è una persona orrenda”. Che cosa è realmente successo tra i due?

