Paola Caruso ha parlato di amore e delle sue precedenti relazioni sentimentali durante un’intervista concessa al settimanale di gossip Nuovo Tv. La Bonas di Avanti un altro ha avuto una relazione d’amore con il figlio del celebre e apprezzato showman Paolo Bonolis, Stefano Bonolis, e poi una brevissima storia con l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Lucas Peracchi. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2016 ha rivelato di essere attualmente single ed è alla ricerca del principe azzurro, anche se ha ammesso che non è facile perché lei è appariscente e ha un bel caratterino…

La bionda e bombastica showgirl, che è in guerra con Alessia Macari del Grande Fratello Vip, ha affermato: “Sono single e sogno di incontrare finalmente un uomo che mi faccia battere il cuore. E, soprattutto, che mi accetti e mi ami per quella che sono, compresa la mia fisicità prorompente. Sono un po’ sfortunata da questo punto di vista. Per un uomo, a quanto pare, starmi vicino non è semplice, perché sono appariscente, ma nello stesso tempo ho un carattere forte. Sono una che tende a dire quello che pensa, sia su quello che mi piace sia su quello che non mi va bene. Evidentemente questo mio modo di essere crea insicurezze in chi mi sta di fronte”.

Poi ha fatto mea culpa sulla sua breve storia con l’ex tronista Lucas Peracchi. Perché? Ecco cosa ha dichiarato la giurata di Selfie – Le cose cambiano, programma di Canale 5 condotto dalla star tv Simona Ventura: “Non considero la storia dell’estate scorsa con Lucas Peracchi. E’ durata solo un mese e mi sono pentita di averla vissuto. Poi c’è quella con Stefano, ma era un rapporto a distanza. Ora mi aspetto un incontro giusto, da poter vivere anche nel quotidiano”.

Paola Caruso ha poi parlato del suo aspetto fisico e del suo seno. Lei attualmente ha una quinta, ma vorrebbe una sesta! “Mi piacerebbe essere più magra – ha ammesso Paola -, avere i capelli più lunghi e il seno più grande, magari una sesta invece della mia attuale quinta. In questo sono un po’ come i concorrenti di Selfie – Le cose cambiano, che non si accettano e vogliono migliorarsi. Ma la verità è che se hai vicino qualcuno che ti ama e ti fa sentire bella così come sei, molte imperfezioni diventano pregi. Il segreto è sempre l’amore”.

L’amore trionfa sempre su tutto, è inutile girarci intorno!