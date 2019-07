Paola Caruso sul flirt di Raffaella Fico con Francesco Caserta: “Non finirà così”

Paola Caruso ha commentato con sdegno e rabbia il presunto flirt della showgirl Raffaella Fico con il suo ex compagno, l’imprenditore campano Francesco Caserta, svelato alcuni giorni fa dai settimanali di cronaca rosa Spy e Chi.

Raffaella Fico flirta con Francesco Caserta

“Raffaella Fico ha ritrovato l’amore… con l’ex di Paola Caruso – si legge sulla rivista Spy -. La showgirl si è lasciata definitivamente alle spalle Alessandro Moggi con l’imprenditore Francesco Caserta. Ve lo ricordate? È l’ex della Caruso, nonché padre di suo figlio: quando l’ex Bonas era incinta, al quinto mese di gravidanza, Francesco ha rotto ogni rapporto con lei”.

Nelle stories di Instagram, Caserta ha poi scritto parole che sembrano riferirsi a questo rumor: “Ebbene sì, mi sono lasciato o meglio ho chiuso da qualche tempo una banale frequentazione. Il resto lo scoprirete da soli… Fico questo post eh”.

Paola Caruso va su tutte le furie

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi italiana e spagnola non l’ha presa affatto bene. L’indiscrezione sul presunto flirt in corso tra Raffaella Fico e Francesco Caserta l’ha mandata su tutte le furie. “Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo Chi. Da dodici mesi non mi dà un euro. Non finirà così”, ha commentato Paola Caruso. Sicuramente a settembre la rivedremo nei salotti tv di Barbara D’Urso perché la sua battaglia contro il papà di suo figlio Michele Nicola continuerà senza soste!

Redazione-iGossip