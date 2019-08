Paola Ferrari torna a criticare Diletta Leotta: “Somiglia più a Belen Rodriguez che a Ilaria D’Amico”

Paola Ferrari è tornata a criticare la collega Diletta Leotta dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Chi, sottolineando il fatto che il volto di Dazn non è una giornalista sportiva. Non è la prima volta che la conduttrice tv del programma sportivo di Raidue, La Domenica Sportiva, lancia attacchi alla giovane e bella presentatrice sportiva.

La diatriba tra Paola Ferrari e Diletta Leotta va avanti da diverso tempo ormai. Diverse volte la star tv argentina naturalizzata italiana Belen ha preso le difese di Diletta, rifilando stoccate al vetriolo nei confronti di Paola.

Ora Paola è tornata di nuovo all’attacco dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Non parlo di donne che non sono giornaliste sportive. Rischio di vederla a Sanremo e spero che non accada. La Leotta mi piace, è brava, simpatica, divertente, ha proprietà di linguaggio e buca il video al di là delle forme, ha tutte le carte in regola ma secondo me non vuole diventare la nuova Ilaria D’Amico: la svolta che ha avuto mi sembra la avvicini a Belen più che a Monica Vanali o Anna Billò“.

Poi ha espresso parole al miele nei confronti dell’altra collega, Ilaria D’Amico: “Mi piace molto, ha uno stile unico ed è molto preparata, ha grande fascino ed è stata coraggiosa a fidanzarsi con Buffon sapendo che questa cosa non l’avrebbe aiutata”.

Si attende la replica di Diletta e anche di Belen… Alla prossima puntata!

Redazione-iGossip