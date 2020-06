Paola Perego raccomandata dal marito Lucio Presta? “Non ci sto più male per queste cose”

Paola Perego è raccomandata dal marito, il potente e famoso manager dei vip Lucio Presta? La conduttrice tv ha rivelato al programma di Raiuno Io e te, presentato da Pierluigi Diaco, che non ci sta più male per questi rumor.

Paola Perego e Lucio Presta – Foto: Twitter

La presentatrice tv Paola Perego ha risposto così alle critiche del popolo della Rete e di alcuni colleghi: “Mi scivola tutto addosso adesso, non ci sto più male per queste cose”.

In famiglia però le cose non sono tutte rose e fiori. Certo, la coppia è solida ma le diversità emergono: “Lui è orgoglioso e abitudinario. Io sono il contrario proprio, cambierei sempre…”. Per questo le occasioni di conflitto non mancano: “Ci mandiamo pesantemente a quel paese”.

La moglie del ricco e potente manager dei vip Lucio Presta ha presentato il suo nuovo libro Dietro le quinte delle mie paure in cui ha parlato dei suoi problemi di ansia e attacchi di panico.

L’ex conduttrice tv di Buona Domenica ha sottolineato quanto Presta le sia stato vicino ed era l’unico che pur non avendo mai sofferto di attacchi di panico. Riusciva a capire il suo disagio e il suo malessere, senza alcun pregiudizio: “Non potevo fare la doccia se non c’era qualcuno in casa o dormire senza che ci fosse qualcuno”.

Presta le è sempre stato accanto, anzi era l’unico a sapere dei suoi disturbi. Nessuno dei suoi colleghi ne era al corrente.