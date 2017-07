Paola Perego, topless al mare con Lucio Presta. Le foto sono hot

Paola Perego in topless al mare, mentre si rilassa durante le sue vacanze dalla tv. La conduttrice passa alcune ore insieme al compagno Lucio Presta, famoso manager televisivo.

La Perego è in realtà da un po’ di tempo in vacanza dalla tv, dopo la bufera che l’ha vista coinvolta in Rai e che ha portato alla chiusura del suo programma “Parliamone sabato”. Adesso però, anche grazie all’arrivo del nuovo direttore generale della Rai Mario Orfeo, la conduttrice si sta preparando all’autunno televisivo.

Paola Perego nuda al mare, paparazzata da Diva e Donna

La Perego sembra felice e più tranquilla e sfoggia un fisico tonico e in piena forma al mare, con un topless niente male che non sfugge all’occhio dei paparazzi del settimanale Diva e Donna. La 51enne conduttrice vanta un fisico invidiabile e si gode così l’estate.

“Isla bonita” scrive sul suo prfilo social mostrandoci scorsi di pelle nuda mentre si rilassa in piscina. E le curve sono da applausi.