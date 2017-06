Paola Perego torna in Rai dopo la chiusura di Parliamone Sabato

Paola Perego torna in Rai, dopo la chiusura shock di Parliamone Sabato per la puntata sulle donne dell’Est. Dopo la cancellazione del programma di Raiuno, Paola era apparsa in lacrime alle Iene. La cancellazione di Parliamone Sabato di Paola Perego dai palinsesti Rai aveva scatenato aspre e durissime polemiche, anche politiche. Il caso nazionale più discusso del mese di marzo ha ovviamente avuto ricadute negative sulla salute della moglie del potente e ricco manager dei vip, Lucio Presta. Ora Paola Perego ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato del dolore provato in questi mesi.

“Sono terrorizzata. Anzi, di più: ho il panico – ha detto la moglie di Presta a Oggi – Qualcosa devo aver sbagliato anch’io, non giriamoci intorno, ma riparto con molta umiltà. Mi rivolgo alla gente che mi vuole bene, quelli io non li voglio deludere”.

Paola Perego è tornata sulla puntata incriminata di Parliamone Sabato: “Campo Dall’Orto è fuori per cose che io non so. Ma so che la sera stessa in cui ha chiuso il programma, d’accordo con la presidente Monica Maggioni, ha mandato un Sms a Lucio (Presta, ndr) dicendo che io non avevo alcuna responsabilità… Io so solo che sono stata punita. Per mio marito? Possibile. Ma avercene, di mariti così. Lucio continuava a minimizzare, a dirmi di non prendermela, di aspettare perché tutto si sarebbe risolto nel miglior modo possibile. Mi coinvolgeva in mille cose per non lasciarmi sola a casa a pensare, mi obbligava a uscire, a prepararmi, a seguirlo: è stato la mia forza. Avevo smesso di dormire, di mangiare. Soffrivo maledettamente, mi sembrava impossibile trovarmi in quella situazione, mi pareva assurdo non andare a lavorare, visto che lo faccio da quando avevo 16 anni e ho cresciuto i miei figli col mio lavoro, aiutando sempre la mia famiglia”.

Tante persone l’hanno ferito e umiliata in quei giorni difficili e travagliati. “Sentirmi attaccata violentemente da due donne mi ha ferito molto (Laura Boldrini e Monica Maggioni), non conoscono la mia storia eppure non hanno esitato a farlo”. Sul capoprogetto del programma, Gregorio Paolini, ha asserito: “Preferisco dimenticarlo, come professionista e come uomo: ha addirittura tentato di dileguarsi, un comportamento inqualificabile”.