Paola Saulino annienta gli hater di Armine Harutyunyan: “Lei è modella di Gucci, voi fate i debiti per rifarvi”

Paola Saulino va controcorrente e annienta gli hater di Armine Harutyunyan, una delle 100 modelle più sexy di Vogue, mediante un lungo post ampiamente condivisibile su Instagram. Secondo alcuni è un’abile strategia di marketing e comunicazione. Secondo altri è una scelta vergognosa e grottesca. Secondo altri ancora il caso Armine sfida i classici e stereotipi standard di bellezza. Resta il fatto che la giovanissima modella armena è stata riempita di insulti e offese sui social dagli hater, molto di loro sono italiani. Paola Saulino è stata chiara, schietta e molto realistica.

L’attrice e modella curvy campana Paola Saulino ha esordito così: “E comunque Armine è una modella di Gucci, scusate se è poco. Ha una carriera, una vita e i suoi soldi!!! Poi invece c’è chi fa i debiti per rifarsi la faccia e il corpo, provando a scroccare vacanze, barche, bottiglie, tavoli ecc. facendo valere presunta bellezza e/o chirurgia che toglie l’anima e dona labbra improponibili… Intanto non ci sono in passerella aspiranti influencer e tentatori con i loro filler e le loro facce tutte uguali, c’è Armine Harutyunyan… fatevene una ragione”.

La showgirl campana di burlesque ha proseguito: “Il mondo sta cambiando e io sono felice di far parte di questa lotta estenuante, ma indispensabile. Se questa è la nuova moda, allora questa nuova moda mi piace. Voi continuate ad essere perfetti, il successo è nella direzione opposta. Ciao”.

Sul caso Armine, che ha spaccato in due il popolo della Rete, si è espresso anche il celebre fotografo di rilievo internazionale Oliviero Toscani all’Ansa: “Per me niente di nuovo… è da anni che ho un ufficio che fa ricerche di visi particolari… è bellissima quella ragazza, ha un volto interessantissimo, esprime una forma di intelligenza. Non è una barbie doll, non è un oggettino… è una bellezza molto più complessa”.

Per poi aggiungere: “Il conformismo esiste. Gli stupidi vedono il bello solamente nelle cose banalmente belle. Esistono bellezze molto più complesse… è incredibile questo interesse per questa vicenda… è veramente rivoluzionario questo volto, mette in crisi tutti canoni della bellezza conformista tradizionale. La bellezza è una forma di personalità. Questa faccia esprime personalità e un carisma molto particolare”.