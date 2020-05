Paola Saulino annuncia: “Torneranno presto i miei spettacoli di burlesque”

Paola Saulino ha rilasciato di recente un’intervista al settimanale di cronaca rosa Novella 2000 in cui ha rivelato che torneranno presto i suoi show di burlesque, che fanno tanto impazzire i suoi numerosi fan che la seguono con affetto e molta passione su Instagram e Facebook. La modella curvy e attrice napoletana ha ribadito che attualmente è single e felice.

Paola Saulino – Foto: Instagram

La super tifosa vip del Napoli Paola Saulino ha dichiarato alla rivista di gossip: “Quando tornerà tutto alla normalità penserò soprattutto al mio lavoro. La mia presenza su Instagram sarà più moderata. In realtà sono una fotomodella, sono playmate su Playboy Bulgaria di Aprile, e poi sono una performer di burlesque. Torneranno anche gli spettacoli: aspettatemi”.

Durante questa quarantena forzata ha regalato spogliarelli, siparietti bollenti e anche un po’ trash ma comunque divertenti e autoironici ai suoi numerosi follower di Instagram.

Siccome si era diffuso un rumor su una sua presunta liaison, la showgirl campana ha voluto subito precisare: “Beh, più che un compagno ho una simpatia per una persona, nulla di che… attualmente mi definisco single e felice. Vorrò impegnarmi solo qualora ci sarà un progetto di vita Non ho intenzione di devolvere tempo ed energia inutilmente. Sono contro il tradimento, e nel momento in cui donerò una fetta della mia vita, dovrà essere per uno scopo preciso… Sono molto selettiva nelle mie scelte, ma fintanto che sono libera, se uno mi piace non mi faccio nessun problema ad andarci”.

Paola Saulino – Foto: Instagram

La testimonial di Idioma Jewels ha poi confermato di aver avuto delle storie d’amore con calciatori, ma non con giocatori della sua squadra del cuore: “Non del Napoli, però. I calciatori credo siano il prototipo di uomini che si addicono a una come me. In generale, oltre a un’intelligenza fisica, hanno anche una marcia in più dal punto di vista mentale. Ve lo assicuro”.

