Paola Saulino attacca i programmi tv di Barbara D’Urso: “Il nulla cosmico”

Paola Saulino ha duramente attaccato i programmi tv della famosa e chiacchierata conduttrice Barbara D’Urso durante un’intervista rilasciata a Rolling Stone. La web influencer campana ha spiegato che la chiamano per andare in tv ma lei non va perché non vuole fare la comparsata o per finire sotto processo.

Paola Saulino – Foto: Instagram

La showgirl di burlesque Paola Saulino ha dichiarato: “Preferisco stare a casa. Quella è la tv del nulla cosmico. Il siparietto della D’Urso non posso assecondarlo. Capisco che la gente crede che andare dalla D’Urso ti renda famoso, ma non è così. Lei è una professionista ma ok, lì si parla solo del nulla cosmico. Tranne quando ha intervistato Anna Oxa. Ecco, se mi chiamasse Maurizio Costanzo ci andrei. Poi non si fanno manco i soldi in tv”.

Paola ha smentito di essersi rifatta: “A volte c*lo e te**e sembrano più grandi perché stanno su un corpo piccolo. Sono tutta naturale. Nessun dottore avrebbe fatto una circonferenza c*lo come la mia su una ragazza di 162 cm. Sarò 90 di seno, 65 di vita e un bel 100 di c*lo”. Un fisico impeccabile nonostante nessuna dieta particolare: “Non mi piace parlarne eh, ma visto che me lo chiedi… mangio tanta pasta e non mi doso, ma non mi mangio un bignè. Il fritto poco, non ci impazzisco. Non so cucinare”.

La testimonial di Idioma Jewels è single, ma sta uscendo con ragazzi che l’hanno corteggiata su Instagram.