Paola Saulino debutta come showgirl di burlesque

Paola Saulino ha debuttato come showgirl di burlesque alcuni giorni fa e ha condiviso uno scatto della sua prima esperienza sul suo profilo Instagram. La procace e prorompente attrice e tifosa vip del Napoli si è cimentata anche in questo genere di spettacolo satirico, che nacque in Inghilterra nel XVIII secolo e acquisì durante l’Ottocento caratteristiche più comiche e parodistiche.

L’attrice e web influencer napoletana ha rivelato che quando le hanno proposto di estendere ed espandere le sue capacità e abilità artistiche cercando di fare anche questo genere di spettacolo, lei ha accettato e si è messa subito alla prova.

La star del Pompa Tour si è messa in discussione sia come donna che come artista in questa nuova avventura. Paola ha infatti asserito: “È stata una grande e bella esperienza. Mi sono divertita molto e credo anche che potrei diventare un grande interprete se continuassi… vedremo”.

Il suo post social è stato accompagnato da una didascalia provocatoria: “Potete solo leggermi la targa”. Più chiaro di così?

Redazione-iGossip