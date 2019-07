Paola Saulino disperata su Instagram: “Ultimamente incontro solo gay ingenui e tipi che fanno dell’apparenza la loro Bibbia”

Paola Saulino ha rivelato ai suoi follower di Instagram che ultimamente incontra solo gay ingenui e tipi che fanno dell’apparenza la loro Bibbia. La testimonial sensuale di uno shop online non ha voluto partecipare alla mania del momento legata alle foto invecchiate mediante il filtro età di FaceApp Challenge perché “non c’è verso di invecchiare, per me, sarò figa nei secoli dei secoli, beato chi mi ha!”.

L’attrice prorompente campana ha poi rivelato: “Che uomo fortunato sarà, peccato che ultimamente incontro solo gay ingenui e tipi che fanno dell’apparenza la loro Bibbia… che noia! La verità sta altrove. La bellezza e la serenità stanno altrove – ha aggiunto la star del Pompa Tour -, forse dietro il mio c**o, ma non è facile arrivarci… bisogna avere le palle, personalità, carattere, p***llo duro, e fare la differenza!”.

La sexy e provocante attrice Paola Saulino ha poi continuato: “Siate controcorrente siate disobbedienti, non fate ciò che la massa si aspetta che fate, la via per essere felice passa per la tortuosa strada di non essere compresi (per un po’) . Credere in ciò che amate, contro tutti e tutto, farà di voi un campione! Siate campioni sovvertite il comune pensiero. Le facciate sono per i mediocri, il godimento risiede nella libertà!”.

Il suo ultimo post social ha scatenato una valanga di commenti ai limiti della censura e una miriade di proposte piccanti da parte dei suoi scatenati e affezionati follower!

Redazione-iGossip