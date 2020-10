Paola Saulino e la proposta shock agli uomini: “1 milione di euro per passare il lockdown con me”

Paola Saulino ha lanciato la sua proposta shock agli uomini in vista del probabile lockdown regionale o totale. La simpatica e irriverente showgirl di burlesque, web influencer e super tifosa vip del Napoli è pronta a regalare momenti di fuoco e una passione travolgente all’uomo che deciderà di trascorrere con lei soltanto il periodo di quarantena a causa della seconda ondata di Sars-Cov-2.

Paola Saulino – Foto: Instagram

Paola Saulino non è nuova a proposte piccanti e molto bollenti. Ricordate il famoso tour italiano per soddisfare i palati dei suoi numerosi e allupati fan? Bene, questa volta l’attrice e modella curvy campana Paola Saulino si è superata.

Paola Saulino – Foto: Instagram

La showgirl campana di burlesque si è sbottonata e ha affrontato il tema del se**o a pagamento senza tabù e preconcetti nel corso de La Radiazza, trasmissione in onda su Radio Marte.

Paola ha lanciato una proposta indecente e bollentissima: «Sarei disposta a trascorrere il periodo del lockdown con chi mi offrisse una cifra adeguata, l’equivalente di una casa al centro di Roma. Non ci trovo nulla di volgare nell’accettare denaro in cambio di sesso».

Sembrava solo una provocazione lanciata per scherzare un po’ sull’argomento, ma lei è stata abbastanza seria e determinata: «Prendo in considerazione solo offerte dal milione di euro in su… e più dura il lockdown, più la cifra sale».

Per lei non si tratta di mercificazione del corpo umano: «Credo che in un rapporto di coppia il denaro possa evitare complicazioni e grandi sofferenze. Il fatto che ci sia un accordo in cui le due parti effettuano uno scambio, sesso per ottenere soldi o viceversa, metta subito in chiaro che oltre quel confine non si può andare, non ci deve essere alcun coinvolgimento sentimentale. Si paga o si prendono soldi per non oltrepassare quel confine – ha proseguito – ed è così che funziona. Molti giudicano male un rapporto basato sul baratto se**o in cambio di soldi o di un bene, io al contrario ci vedo molta poesia».

Paola Saulino – Foto: Instagram

Dopo aver dispensato consigli piccanti su chi vivrà da solo questa nuova quarantena in arrivo, Paola ha poi affermato: «Anche in questo caso ritorna l’importanza dell’indipendenza economica, che consentirebbe di trascorrere questo periodo di sospensione dove e con chi si vuole. Ma nel caso in cui si sia costretti a condividere casa col partner con cui non si va più d’accordo, o con genitori troppo opprimenti, o con fratelli invadenti, il mio consiglio è di cercare di raggiungere il benessere psicofisico alimentando la mente e lo spirito, magari seguendo un bel corso motivazionale su Youtube. Oppure impiegare questo tempo, apparentemente vuoto, per leggere e imparare. Anche in questo caso la Rete offre molteplici opportunità, selezionando bene le fonti. In generale, cerchiamo di trasformare questo dramma in una possibilità di crescita».