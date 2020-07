Paola Saulino festeggia 31 anni e condivide una foto da bambina su Instagram

Paola Saulino ha festeggiato 31 anni il 16 luglio scorso. La famosa e chiacchierata web influencer campana ha voluto ringraziare tutti gli amici, fan e ammiratori che le hanno fatto gli auguri tramite i social network. “Volevo ringraziare tutti per gli auguri del mio compleanno – ha scritto Paola Saulino su Instagram – del 16 luglio. È stata una bella festa, è stato bello leggervi e sentirvi vicini. Un bacio”.

Paola Saulino festeggia 31 anni – Foto: Instagram

Nella foto che accompagna il suo messaggio di ringraziamento, la super tifosa vip del Napoli è apparsa sorridente e radiosa in abito bianco e verde con un bellissimo omaggio floreale.

Paola Saulino da bambina

Inoltre qualche giorno fa ha condiviso, sempre sul suo seguitissimo profilo social, uno scatto amarcord, che la ritrae quando era bambina. La showgirl di burlesque ha esordito così: “C’è una cosa di me che adoro, il ricordarmi esattamente il pensiero di quando ero bambina, ho a mente in maniera limpida non solo ciò che pensavo e come, ma le emozioni e le sensazioni”.

La testimonial di Idioma Jewels ha poi aggiunto: “Mi piace il non dimenticare quel modo di pensare così dolce così astratto, mi piace ricordarmi che credevo di essere Sailor Moon in maniera così ferma e sentita, mi piace ricordarmi che mi emozionavo quando il topo di Tom e Jerry abusava del gatto, anche se era un cartone mi faceva pena quel gatto. Adoro ricordarmi perfettamente che quando mi andava il sole negli occhi e non riuscivo a vedere per svariati secondi pensavo avessi una malattia – ha proseguito -, ma non lo dicevo a mia madre per non farla preoccupare. Amo il ricordo della tenerezza e della protezione con cui trattavo le mie bambole credendo fossero davvero figli miei, e amo quando giocavo a Barbie e Ken e li facevo fare sempre l’amore tutto il giorno”.

Paola Saulino da bambina – Foto: Instagram

“Amo quella bambina – ha sottolineato l’attrice e web influencer napoletana -, e non c’è giorno che passi che non dedichi tutte le mie azioni a lei, per non deluderla e per darle ragione di tutti i sogni che aveva. Tutto ciò che faccio è anche per rendere orgogliosa quella piccola Paolina. Ti voglio bene Paolina, ti voglio bene Paola. E se qualcuno non vi scrive lettere d’amore, scrivetevele da soli”.