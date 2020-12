Paola Saulino in versione natalizia: gli auguri piccanti della influencer

Paola Saulino è apparsa in versione natalizia sui social per fare gli auguri ai suoi numerosi e scatenati fan. La simpatica e irriverente showgirl di burlesque, web influencer e super tifosa vip del Napoli ha vestito i panni di Santa Claus mandando in delirio i suoi ammiratori con un video molto piccante, ai limiti della censura (purtroppo Google ci bannerebbe), condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram. Paola Saulino sa sempre come tenere alta l’attenzione su di lei.

Paola Saulino Santa Claus – Foto: Instagram

Dopo la proposta shock di 1 milione di euro per trascorrere il lockdown con lei, l’attrice e modella curvy campana Paola Saulino si è quasi spogliata del tutto per gli auguri natalizi.

Paola Saulino – Foto: Instagram

La showgirl campana di burlesque ha esordito così: “È solo un Natale Duro amici miei. Ma anche nei momenti più duri il Natale Viene sempre. Se vi sentiti soli ricordatevi che c’è un Dio (Universo, Energia, Cosmo…) che invece è sempre qui ed è pronto ad ascoltarvi, sempre, con Amore immenso”.

“Chiedete aiuto anche materialmente se ne avete bisogno – ha continuato Paola -, ma sappiate che dentro di voi avete ascolto e Amore Incondizionato sempre, connettetevi e sprigionate per voi il calore che c’è dentro di voi. Voglio Bene ad ognuno che ha premuto follow su questo profilo che è diventata una mia sorta di famiglia di compagnia, sappiatelo, vi amo, sono immensamente grata. AUGURI”.

A presto con nuove news, foto e video su Paola Saulino. Auguri a tutti per un sereno, prospero e felice 2021!