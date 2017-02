Paola Saulino e il sesso orale ai calciatori del Napoli in caso di vittoria della Champions: è una bufala

Paola Saulino praticherà sesso orale ai calciatori del Napoli in caso di vittoria della Champions League? La protagonista del Pompa Tour è tornata alla ribalta per alcune sue presunte dichiarazioni rilasciate al tabloid britannico Daily Star: “Sono tifosa del Napoli da una vita ed è bellissimo vedere quanto stia andando bene in questo momento”. Poi avrebbe aggiunto: “Se il Napoli dovesse vincere la Champions League, sarei felicissima di praticare del sesso orale a tutta la squadra”.

L’attrice super hot campana Paola Saulino ha prontamente smentito queste dichiarazioni mediante un post condiviso sui suoi profili Instagram, Twitter e Facebook. Attualmente impegnata con le tappe del suo Pompa Tour, la prosperosa e perspicace tifosa vip del Napoli ha scritto sui suoi profili social: “Non ho mai detto questa cosa! (E non ho mai rilasciato alcuna intervista a loro) Così, come non ho mai dichiarato di aver venduto le immagini del tour a una TV francese!”.

Non ho mai detto questa cosa! (E non ho mai lasciato alcuna intervista a loro) Così come non ho mai dichiarato di aver venduto le immagini del tour a una TV francese ! Un post condiviso da PAOLA SAULINO (@insta_paolina) in data: 13 Feb 2017 alle ore 08:03 PST

A presto con nuove, scoppiettanti e bollenti news su Paola Saulino!