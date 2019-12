Paola Saulino lancia un nuovo tormentone: “Sono nata a pecora”. Il video sbanca sul web

Paola Saulino è tornata a stuzzicare e provocare i suoi numerosissimi follower di Instagram durante una storia social, che è diventata virale. La star del Pompa Tour ha lanciato un nuovo tormentone che sta letteralmente mandando in tilt il popolo della Rete: “Io sono nata a pecora“. Il video trash la immortala mentre con tono dialettale e perentorio dice a tutti i suoi sostenitori e ammiratori: «La pecora? È la mia posizione. Io sono nata a pecora. Se non non mi avete mai visto così, non sapete niente!».

L’attrice e web influencer napoletana ha debuttato alcune settimane fa come showgirl di burlesque, ma negli ultimi giorni è tornata a far parlare di sé, così come fece ai tempi del Pompa Tour (in seguito al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016), con questa storia ironica, divertente e piccante.

Boom di like, condivisioni e visualizzazioni per la star del Pompa Tour, che ancora una volta ha fatto gol in Rete!