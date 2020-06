Paola Saulino senza freni a La Zanzara: “Spogliarello se il Napoli passa con il Barcellona”

Paola Saulino senza freni e senza peli durante la sua ultima intervista rilasciata al programma radiofonico La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani con David Parenzo. La web influencer, showgirl di burlesque e tifosissima del Napoli ha espresso tutta la sua gioia e il suo entusiasmo per il trionfo in Coppia Italia della sua squadra del cuore contro la Juventus al termine di una finalissima molto combattuta e sofferta.

Paola Saulino – Foto: Instagram

Paola Saulino si è lasciata andare un po’ troppo con dichiarazioni molto forti nei confronti del divo del calcio internazionale, Cristiano Ronaldo, dopo la sconfitta in finale della Juventus contro il Napoli in Coppa Italia: “Cristiano Ronaldo c’ha da fare o bu******… devo dire una cosa, è una parola che ha nominato anche il mio mister: il tifo è identitario, appartenenza alla terra, al tuo DNA. Dunque, un’esternazione da tifoso dev’essere relegata nella tifoseria!”. David Parenzo l’ha duramente criticata in diretta radiofonica: “Sei proprio volgare e sporcacciona! Una delle signore tra le più volgari che abbia mai sentito”.

La showgirl di burlesque e super tifosa vip del Napoli ha poi preannunciato uno spogliarello in piena regola in caso di vittoria del suo club contro il blasonato Barcellona in Champions League.

La testimonial di Idioma Jewels ha rivelato: “Se vince la Champions? A me piacerebbe fare qualcosa d’istituzionale: vorrei fare uno spogliarello al San Paolo. Se passano col Barcellona in Champions? Addirittura per il passaggio del turno… allora se facciamo lo spogliarello, poi per la vittoria in Champions devo fare i pom***i a volontà! Iniziamo dagli spogliatoi, vado con delle adepte. La vittoria si celebra in collettività”.