Paolo Conticini e le avance gay: “Molti uomini ci provano con me”

Paolo Conticini ha affrontato un argomento molto piccante durante la sua ultima intervista rilasciata al settimanale di gossip Spy. Il 50enne attore e personaggio tv è felicemente sposato con l’ex modella Giada Parra dal 2013. In passato si era scritto e spettegolato molto sulla presunta tresca gay tra Paolo Conticini e Christian De Sica, che era sempre stata seccamente smentita dai diretti interessati.

Ora Paolo ha rivelato a Spy di ricevere numerose avance e proposte da uomini mediante i social network: “Mia moglie Giada non è gelosa in generale, tanto meno delle foto svestito che condivido su Instagram. Per me i social sono un divertimento, nulla di più. Non mi piace chi pontifica e detesto chi insulta. Se ricevo spesso messaggi o proposte spinte? Continuamente, sia da donne che da uomini. Mi mandano di tutto: filmati, video.. Mi chiedono scatti, mi invitano a cene.. Ci rido su, ovvio”.

Uno dei protagonisti del cinepanettone Natale al Sud ha sempre un grande sogno nel cassetto: diventare papà per la prima volta.

