Paolo Mari torna in tv a 10 anni dal Grande Fratello

Paolo Mari è tornato in tv a 10 anni dal Grande Fratello. Come ben ricorderete fu cacciato dalla Casa più spiata e famosa d’Italia in seguito a un inaspettato spogliarello integrale a favor di telecamere e coinquilini.

Paolo Mari – Foto: Facebook

Ieri l’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto il suo ritorno in tv a Live – Non è la D’Urso. L’idraulico, espulso dalla trasmissione per aver violato le regole del programma, si è confessato nel salotto tv di Barbara D’Urso: “Sono stato seguito per qualche anno dopo. Ho avuto un periodo di forte depressione, avevo un disagio sociale che ho manifestato, purtroppo, davanti a molte persone. Questa esperienza, abbastanza toccante a livello psicologico, mi ha fatto buttare fuori. Una settimana dopo sono stato ricoverato con un trattamento sanitario obbligatorio, sono stato dichiarato aggressivo. Ero diventato violento, anche se non ho mai fatto male a nessuno, solo a me stesso”.

"Sono stato ricoverato con un TSO"Paolo Mari spiega il perché del suo gesto estremo al Grande Fratello nel 2009 #noneladurso Live-Non è la d’Urso am Montag, 16. Dezember 2019

Lui già soffriva di bipolarismo prima di entrare nella Casa del GF: “Io ho sofferto di bipolarismo, ero una persona che rideva e scherzava, poi qualcosa non mi andava e boom… Ormai sono cinque anni che non prendo psicofarmaci. Da quell’esperienza ho imparato a controllarmi, sono una persona passionale, amo”.

Oggi Paolo è felicemente fidanzato ed è padre di tre figli.