Il party stellare per i 50 anni di Valeria Marini – FOTO e VIDEO

Compleanno stellare per Valeria Marini: la soubrette ha festeggiato i suoi suonati 50 anni con l’affetto delle persone più care. La Valeriona nazionale ha accolto i suoi invitati a Palazzo Dama a Roma in una mise scintillante fasciata in un miniabito semitrasparente.

Il party esclusivo è stato accompagnato dalla presenza degli invitati vip: da Luxuria ad Antonella Mosetti, da Morgan a Renato Balestra.

Valeria Marini ha poi spento l’unica candelina sulla torta personalizzata sulla quale erano disegnate due labbra rosso fuoco: la showgirl è apparsa emozionata dinanzi ai suoi ospiti a cui ha poi regalato il suo famoso e grande “bacio stellare”.