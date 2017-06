Pasquale Luiso è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano che è finito al centro del gossip italiano nelle ultime settimane per aver insultato la star tv, showgirl e stilista romana Valeria Marini in un post condiviso sul suo profilo Instagram. L’ex centravanti e attuale allenatore della formazione Primavera del Vicenza ha condiviso una foto che lo ritrae con la star del Bagaglino Valerina Marini e ha commentato: “Il torno… e la vacca!!!”. Il post social di Pasquale Luiso ha scatenato aspre e durissime polemiche in Rete e anche se è stato poi cancellato dall’ex calciatore, ha fatto rapidamente il giro del web.

La neo 50enne Valeriona nazionale non ha prontamente commentato il post al vetriolo dell’ex centravanti del Lecce e del Vicenza. Qualche giorno fa la star tv Valeria Marini ha però voluto dire la sua in un post condiviso sulla sua seguitissima pagina Facebook ufficiale.

L’ex moglie di Giovanni Cottone ha replicato all’allenatore di calcio con stile ed eleganza: “In merito alla battuta infelice e di basso livello scritta sotto una foto, scattata probabilmente a qualche manifestazione, ci tengo a precisare che non conosco questa persona. È evidente dal suo comportamento che è una mezza calza – ha proseguito la guest star del Grande Fratello Vip 1 -, se deve ricorrere a una malignità per far parlare di se, mi meraviglio che tutti i media abbiamo evidenziato questa cattiveria gratuita, a cui non rispondo perché non merita nessuna attenzione. Rispetto alle donne e meno spazio ai maleducati. Ringrazio il pubblico che per fortuna ha risposto per me. Grazie a tutti”.

Una fan di Valeria ha prontamente commentato: “Non ci pensare Valeria, siamo con te e ti vogliamo bene. Sei troppo forte. Baci baci baci super stellari”. Un’altra ha aggiunto: “Mi dispiace Valeria non tener conto delle mezze calze”.