Patrizia De Blanck delusa da Barbara d’Urso: “Mi aspettavo un trattamento diverso”

Patrizia De Blanck è rimasta molto delusa dalla famosa e chiacchieratissima conduttrice tv Barbara d’Urso, perché si sarebbe aspettata un trattamento diverso. Una delle grandi protagoniste della quinta edizione del reality show di Canale 5, diretto da Alfonso Signorini, si è sfogata dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Chi.

L’80enne contessa del popolo Patrizia De Blanck ha dichiarato alla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini: “Delusa da Barbara d’Urso, che conosce bene me e la mia famiglia, mi sarei aspettata un trattamento diverso. Menomale che Giada mi ha difesa. Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni”.

La contessa non ha risparmiato critiche neanche nei confronti della showgirl e conduttrice tv Stefania Orlando. A Patrizia non è andato proprio giù il comportamento della sua ex coinquilina della Casa del GF Vip 5.

In particolar modo il fatto che Stefania Orlando l’abbia nominata in una delle ultime puntate del reality show di Canale 5. Secondo la nobildonna, Stefania si è rivelata una vera delusione: “Lei è la vera stratega di questa edizione”. Ha poi concluso rivelando di non credere minimamente alle lacrime versate da Stefania alla sua uscita.

E voi che cosa ne pensate? A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del GF Vip 5!