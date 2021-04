Pietro Delle Piane rompe il silenzio dopo la denuncia di Mediaset e Fascino

Pietro Delle Piane ha rotto il silenzio dopo la denuncia di Mediaset e Fascino per lo scivolone a Live – Non è la D’Urso del 14 marzo. Come ben ricorderete la società produttrice di Temptation Island e il Biscione hanno deciso di adire le vie legali contro il fidanzato della showgirl ed ex gieffina vip Antonella Elia poiché ha dichiarato in diretta tv a Live: “Ma dai è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”. Questa frase ha scatenato un vero e proprio pandemonio a Mediaset.

Pietro Delle Piane – Foto: Facebook

Il giorno dopo lo scivolone di Pietro Delle Piane a Live – Non è la D’Urso, su tutti i profili social delle trasmissioni della Fascino di Maria De Filippi, da Uomini e Donne ad Amici di Maria De Filippi, è stato pubblicato il seguente comunicato stampa con una critica non molto velata nei confronti di Barbara d’Urso: “La Società Fascino PGT, apprese le dichiarazioni rese dal Sig. Pietro Delle Piane in merito alla Sua partecipazione a Temptation Island nel corso della trasmissione Live non è la D’urso, andata in onda ieri 14 marzo 2021 e dal seguente contenuto: ‘è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo’, contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma Temptation Island”.

Per poi aggiungere: “La Fascino PGT informa quindi, di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome della società stessa. La società Fascino si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma. Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”.

Pietro Delle Piane rompe il silenzio

Ora l’attore ha rilasciato un’intervista a SuperGuida Tv in cui ha dichiarato: “Ho detto che avevo recitato un ruolo ma poi non ho avuto modo di spiegare bene cosa intendessi dire. La mia dichiarazione non era un’accusa rivolta alla trasmissione anche perché nessuno mi ha chiesto di recitare un copione o di interpretare un ruolo. Non ho detto nulla di tutto questo. All’interno della trasmissione ho recitato un ruolo per far ingelosire Antonella. Io e lei abbiamo partecipato a Temptation Island Vip come una coppia innamorata. Poi si sono scatenate delle dinamiche che ci hanno portato a dividerci”.

Ha poi concluso il caso con queste parole: “Era la prima volta che partecipavo ad un reality e non essendo abituato alle dinamiche televisive mi sono trovato schiacciato. Tutto ciò che io ho detto erano cose già note in quanto Antonella ne aveva parlato quando era concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Mi riferisco soprattutto alla questione della mancanza di un figlio. Ho sbagliato perché non mi sono regolato”.