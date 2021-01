Pomeriggio 5 al veleno, Angela Baldassini contro Lucia Bramieri: “Bugiarda e mascalzona, vuoi solo andare in tv e se non parli del Telegatto non sai cosa dire”

Pomeriggio 5 al veleno. Colpo di scena durante l’ultima puntata del programma tv di Canale 5, condotto da Barbara d’Urso. Durante lo spazio dedicato al gossip, si è parlato di diatribe familiari. Lucia Bramieri è tornata a parlare della famiglia Bramieri e della questione del Telegatto ormai ben nota a tutti. Ha lanciato un appello diretto ad Angela Baldassini, che è stata la moglie di Gino Bramieri. Dopo pochi minuti è intervenuta telefonicamente Angela Baldassini in diretta tv per lanciare un duro attacco a Lucia Bramieri.

“È ora di farla finita con questa cosa, non se ne può più! – ha esordito la signora Baldassini – Lasciamolo riposare in pace questo povero uomo! Noi non abbiamo avuto mai rapporti Lucia, ti ho vista 3 volte nella mia vita. Io voglio che il mio nome non si faccia più, perché tu non sai nulla di me e di Gino Bramieri, non sai nulla di questa famiglia in cui sei entrata solo un anno!”.

L’ex moglie di Gino Bramieri ha però continuato sulla sua linea dura: “Non mi far dire la verità perché sono una persona per bene alla quale il gossip non piace. Mi hai rovinato la vita e anche a Gino che non meritava tutto questo!”.

E ancora: “Sono andata in analisi per questa cosa, questa signora ha parlato dopo 14 anni ma se parlo io crolla il mondo! Io non devo mettere una pietra sopra a niente! Sei una bugiarda! Sei stata una mascalzona, è ora di farla finita, voglio vivere la mia vita in pace!”. E poi ancora: “Vuoi solo andare in tv, se non parli del Telegatto non sai cosa dire!”. L’ex concorrente del Grande Fratello ha asserito: “Io non ti sto attaccando, sono qui per lanciare un messaggio di pace! Tu hai un rancore che io non ho più”.

Al termine della puntata di Pomeriggio 5, Lucia Bramieri si è sfogata in lacrime su Instagram Story: “Ci terrei a precisare due cose: non sono un’oca e non prendo in giro il pubblico. Non ho mai preso in giro il mio pubblico, ho sempre raccontato tutto, anche i miei errori. Sono una donna che ha sempre lavorato nella sua vita dopo la maturità. Lavoro dignitosamente e rispettando tutti. Non mi piace passare per quella che non sono. Vi prego di credermi: sono molto amareggiata. Non mi aspettavo un attacco così da Patrizia Groppelli. Non sono falsa e bugiarda. Non ci sto”.