Pomeriggio 5, Mercedesz Henger affossa Manila Gorio: “Questa storia con Chando Erik Luna era finta sin dall’inizio, lo pensano tutti”

La seconda parte della puntata odierna di Pomeriggio 5, condotto dalla star tv Barbara d’Urso, è stata dedicata come sempre al gossip. Si è detto e scritto molto sul rapporto altalenante tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi , soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi social piuttosto chiacchierati. La manager pugliese Manila Gorio ha più volte incalzato e criticato l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne perché determinate Instagram Stories e post social erano davvero fuori luogo ed evitabili. Poi si è affrontato il discorso relativo all’intervista bomba (e non una “lettera”, ndr) che il modello e attore spagnolo Chando Erik Luna ha rilasciato in esclusiva al nostro sito iGossip.it alcune settimane fa in cui ha dichiarato che la storia con Manila Gorio era finta dall’inizio alla fine.

La conduttrice tv pugliese ha dichiarato a Barbara d’Urso: “La verità, credimi, è che io mi sono innamorata davvero di questo ragazzo. Lui è stato il primo che ha avuto il coraggio, grazie anche a te Barbara, di raccontare una bellissima storia d’amore con una donna diciamo ‘diversa’. In Italia è sempre molto difficile e complicato venire a raccontare certe cose, perché non è semplice. Quindi per questo onore a Chando… è stata una bella storia, ci siamo fatti travolgere anche dalle luci dei riflettori, anche perché non è una storia d’amore tra una commessa e un muratore, ma una relazione tra un’agente dello spettacolo e un attore. A dire la verità è vero che abbiamo condiviso qualche luce in più, ma la storia era verissima dall’inizio alla fine”.

La showgirl, cantante ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Mercedesz Henger, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e ha affossato subito Manila: “Tutto finto! L’avevo già pensato, ma non dicevo nulla. Ora visto che tu non hai portato rispetto nei miei confronti dico quello che pensano tutti: questa storia era finta sin dall’inizio. Era palese a tutti!!!”.

La replica di Chando non si è fatta attendere. Il bellissimo modello e attore spagnolo ha condiviso uno scatto che lo ritrae in palestra durante una sessione di esercizi e la didascalia al vetriolo del post social è abbastanza inequivocabile.

