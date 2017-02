Primo Reggiani è single e felice: “Non sono alla ricerca né in fase di corteggiamento”

Primo Reggiani è single e felice dall’estate 2016. Dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo, il sexy attore romano non è né alla ricerca né in fase di corteggiamento. “Sto bene con me stesso – ha detto l’ex fidanzato di Martina Stella -, vivo con il mio cane, Mia. Ma tutto sommato non è cambiato molto, con la mia ex facevamo tante cose insieme, non mi privava di nulla. Non sono alla ricerca né in fase di corteggiamento. Sono diventato fatalista, la cosa bella arriva quando meno te l’aspetti”.

Il bello e dannato del cinema italiano Primo Reggiani ha ribadito di non credere nel matrimonio, ma vorrebbe comunque costruire una famiglia e avere dei figli. Ma come deve essere la donna ideale dell’attore? “Mi piace conoscersi di persona – ha detto Primo a Vanity Fair -, non sono uno che manda messaggini. Ma non ho una tattica. Anzi, quando tutti ci provano, io me la filo. Di solito funziona. Mi piace il carattere, chi mi sa tenere testa. Sarà per quello che ho preso un po’ di bastonate”.

Per lui l’amicizia è sacra. “Forse ho sbagliato perché l’ho messa davanti al resto – ha detto Reggiani – Ho trascurato la mia ragazza e fatto scelte di lavoro per amicizia”.

Ragazze fatevi avanti!