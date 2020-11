Priscilla Salerno ai fan: “In questi giorni incerti, vi faccio passare dei giorni di spensieratezza”

Priscilla Salerno è molto amata e seguita dai suoi numerosi fan perché è vera e senza filtri. Non ama le mezze misure ed è molto schietta. Ha un rapporto molto diretto con i suoi bollenti e scatenati ammiratori che la seguono su Facebook, Twitter e Instagram.

Priscilla Salerno – Foto: Instagram

A noi piace proprio per la sua determinazione, passione, costanza e impegno anche in altri settori oltre al mondo adult: dalla scuola, dove insegna educazione se**uale ai licei in Campania, alla politica. Una donna forte, capace, intelligente e impegnata sia socialmente che politicamente anche in campagne contro il revenge p**n.

Priscilla Salerno, intervista a iGossip.it – Foto: Instagram

LA SECONDA SCELTA DI PRISCILLA SALERNO: INTERVISTA ALL’ATTRICE A LUCI ROSSE

Il 2020 è un anno davvero terribile e drammatico per tutta l’umanità a causa della pandemia di Sars-Cov-2. La seconda ondata di Covid-19 sta mettendo in ginocchio nuovamente il Vecchio Continente e l’America. La diva a luci rosse di rilievo internazionale e madrina degli AAE (Awards Adult Entertainment) 2020 ha lanciato un messaggio ai numerosi follower sui suoi profili social.

Priscilla ha scritto: “Amici, in questi giorni incerti mi auguro di farvi passare dei momenti di spensieratezza con le mie foto e i miei film“.

PRISCILLA SALERNO PARLA DI CALCIO, CALCIATORI E ALLENATORI A IGOSSIP.IT: LEGGI L’INTERVISTA