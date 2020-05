Quanto guadagna Malena la Pugliese per film e scene a luci rosse? L’attrice ed ex naufraga vip barese dell’Isola dei famosi ne ha parlato di recente al programma tv di Italia 1, Le Iene. L’ex concorrente di Mammoni ed ex politica del Partito Democratico ha spiegato che incide molto sui cachet la popolarità di un’attrice.

Malena la Pugliese – Foto: Facebook

Alcuni giorni fa Malena la Pugliese ha deciso di mettere all’asta il pelo pubico per beneficenza durante l’ultima puntata delle Iene. Il ricavato verrà devoluto all’associazione “Il giardino delle idee” che aiuta anziani, giovani e famiglie bisognosi.

Malena ha svelato che le attrici alle prime armi guadagnano 200-300 euro a scena. Se invece la star a luci rosse è molto famosa si arriva a toccare dai 1500 ai 2mila euro. Un’attrice di film per adulti affermata che gira una scena intera può arrivare pure a 5mila euro. Inoltre più le scene sono strong (cioè forti) e più sale il prezzo. Due ragazze insieme e le scene di gruppo sono quelle più retribuite.

Malena la Pugliese in posa sensuale – Foto: Instagram

Durante il lockdown, causata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, Malena nazionale è approdata su OnlyFans e in diretta privata su Skype, facendo pagare ai suoi ammiratori e fan 100 euro ogni 10 minuti.

La famosa protagonista di numerose pellicole per adulti Malena ha confessato che non è sportiva e ha raccontato tutti i suoi segreti, anche per i preliminari, come lo schiaffo sulle chiappe che si deve sentire, ma non fare male. “Un personaggio dello spettacolo con il quale mi piacerebbe avere un rapporto intimo? Biagio Antonacci mi fa sangue”, ha riferito l’ex naufraga vip pugliese senza fare giri di parole.