Quanto guadagna Martina Smeraldi per i suoi film a luci rosse? L’attrice a luci rosse, scoperta da Max Felicitas e lanciata definitivamente da Rocco Siffredi, ha svelato i suoi incassi da star di film per adulti nel corso di un’intervista rilasciata a Niccolò Carradori per Vice.com.

Martina Smeraldi – Foto: Instagram

La dea della fellatio, come l’ha soprannominata il suo mentore e adult scout Max Felicitas, è entrata a far parte dell’Academy del mitologico Rocco Siffredi da alcuni mesi. Il suo primo film diretto dal celebre divo del mondo adult internazionale l’ha vista come protagonista insieme con l’attrice ed ex politica del PD Malena e quasi 70 attori.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA BIOGRAFIA E LA CARRIERA DI MARTINA SMERALDI

Malena, Rocco Siffredi e Martina Smeraldi – Foto: Screenshot da video YouTube

Malena, Martina Smeraldi e quasi 70 attori sul set del nuovo film di Rocco Siffredi – Foto: Instagram

Malena, Lady Blue e Martina Smeraldi con Rocco Siffredi sul set – Foto: Instagram

Anche Martina, come diverse altre colleghe, ha voluto sfatare un luogo comune: “Penso che i guadagni siano sicuramente più bassi rispetto alle aspettative della gente che non è del settore. Ma io lo faccio unicamente perché mi piace e mi rende felice. Rispetto a questo il discorso economico passa in secondo piano. Per ora ho girato più o meno 20 scene”.

L’attrice sarda Martina Smeraldi preferisce lavorare ancora per altre produzioni. Successivamente le piacerebbe avere un suo sito, e sfruttare i suoi video.



Malena, Martina Smeraldi e altri attori sul set del film diretto da Rocco Siffredi – Foto: Instagram

Martina Smeraldi e Malena la Pugliese – Foto: Instagram

Martina Smeraldi e Max Felicitas – Foto: Instagram

Quale consiglio ha dispensato a chi vorrebbe intraprendere la sua carriera a luci rosse? “Molti mi cercano – ha detto Martina – e mi chiedono come entrare in questo mondo. Il mio consiglio è sempre quello di contattare solo professionisti, e di chiedere il loro aiuto. Persone serie, che lavorano già in questo mondo, e che non abbiano doppi fini. Farsi consigliare da loro. Io ho fatto così, e mi sta andando bene”.