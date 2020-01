Quanto guadagnano Chiara Ferragni, Gianluca Vacchi, Giulia De Lellis e Taylor Mega grazie a Instagram?

Quanto guadagnano Chiara Ferragni, Gianluca Vacchi, Giulia De Lellis e Taylor Mega grazie ai post su Instagram? Le cifre sono davvero da capogiro. Somme pazzesche che fanno impallidire gli hater e non solo! Molti di loro incassano il doppio dello stipendio annuale di un astrofisico soltanto grande a un post social. Il settimanale di cronaca rosa Io Spio ha stilato la classifica dei paperoni italiani dei social network.

Al primo posto dei web influencer italiani che incassano di più per ogni singolo post spicca ovviamente la celebre fashion blogger, stilista e imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Per la verità il podio di questa classifica è dominato dalla coppia vip formata da Chiara Ferragni e Fedez. La mamma vip del piccolo Leone Lucia incassa 58mila euro per un post su Instagram! Chiara vanta un profilo da 18 milioni di followers.

Secondo posto per un altro imprenditore, deejay e re del web: l’eccentrico e stravagante Gianluca Vacchi. Quanto guadagna per un post social? Ben 44mila euro!

Sul gradino più basso del podio c’è appunto il pluritatuato rapper e produttore discografico Fedez con 28.500 euro. Subito dopo il podio c’è il modello e fashion blogger Mariano Di Vaio con un incasso di 21mila euro. Chi sono gli altri paperoni di Instagram?

La classifica dei web influencer che guadagnano di più grazie a Instagram

Chiara Ferragni: 18 milioni di follower, 58.000€

Gianluca Vacchi: 12,9 milioni di follower, 44.000€

Fedez: 8,9 milioni di follower, 28.500€

Mariano Di Vaio: 6,2 milioni di follower, 21.000€

Valentina Fradegrada: 2,1 milioni di follower, 10.000€

Giulia De Lellis: 4,5 milioni di follower, 8.000€

Chiara Biasi: 2,4 milioni di follower, 8.000€

Taylor Mega: 2,2 milioni di follower, 7.000€

Clio Zammatteo: 2,7 milioni di follower, 5.000€

Chiara Nasti: 1,7 milioni di follower, 3.000€