Raffaella Fico contro Antonio Conte: “Avere rapporti prima di una partita di calcio ti fa sentire più energici”

Raffaella Fico non è affatto d’accordo con l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro aveva consigliato ai suoi calciatori di astenersi dall’attività sessuale prima di una partita. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Raffaella Fico ha espresso la sua opinione in totale disaccordo con le indicazioni del tecnico interista durante un’intervista rilasciata al programma radiofonico Un giorno da Pecora.

L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha dichiarato: “Da donna, posso dire che dopo aver avuto un rapporto con l’uomo che amo mi sento ancora più energica, in forma, mi sento meglio”.

L’ex gieffina e modella campana ha parlato anche del suo ex compagno nonché padre di sua figlia Pia, Mario Balotelli, che potrebbe lasciare l’Italia per andare a giocare in Canada: “Speriamo che rimanga in Italia, ma sono cose professionali di Mario di cui io non so nulla”.

Raffaella si è espressa anche sulla frase razzista che il ct del Brescia Cellino avrebbe pronunciato nei confronti di SuperMario: “Ove mai fosse stata una battuta, come ho sentito dire, sarebbe stata infelice e incresciosa. Se la poteva risparmiare, è stata davvero un’uscita infelice, su questi argomenti non vanno fatte battute”.

La modella e showgirl ha spiegato che sua figlia Pia, che ha 6 anni, è stata vittima di razzismo alla scuola dell’infanzia un anno fa. La mamma vip ha raccontato: “Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una negra di me**a, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia dopo mi ha chiesto: ‘Mamma cosa vuol dire negra?’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola. Queste cose sono così tristi nel 2019. Fa male, è brutto”.

Il razzismo rappresenta una durissima piaga della nostra società… un cancro che è davvero difficile estirpare.

Redazione-iGossip