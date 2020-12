Raffaella Fico e Giulio Fratini addio, Gabriele Parpiglia: “Lui l’ha lasciata, sparendo da un giorno all’altro”

Raffaella Fico e Giulio Fratini si sono detti addio. Amore al capolinea per la bellissima showgirl e il sexy manager, figlio del famoso imprenditore fiorentino Sandro Fratini. Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dal giornalista, autore e conduttore tv Gabriele Parpiglia. Cuore spezzato per Raffaella Fico. Una vera e propria doccia fredda per la sensuale soubrette.

Raffaella Fico e Giulio Fratini sulla Costiera Amalfitana – Foto: Instagram

Perché si sono lasciati? Come mai? Sembrava essere la coppia vip del 2020, ma a quando pare qualcosa non ha funzionato. Il 2020 si conclude nel peggior modo possibile per l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex concorrente del Grande Fratello, Raffaella Fico.

La splendida showgirl e modella nonché mamma vip di Pia Balotelli è tornata single. Gabriele Parpiglia ha rivelato in un suo pezzo scritto per Giornalettismo: “Lui ha lasciato, all’improvviso, l’ex di Mario Balotelli, a sorpresa, sparendo da un giorno all’altro e si è fidanzato successivamente, con un’altra ragazza. E Raffaella non l’avrebbe presa bene”.

Perché? Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!