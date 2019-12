Raffaella Fico e Mario Balotelli di nuovo insieme su Instagram: ritorno di fiamma in vista?

Raffaella Fico e Mario Balotelli sono apparsi di nuovo insieme su Instagram Story. I due ex fidanzati vip del jet set italiano hanno condiviso la stessa foto sui rispettivi profili social. In molti si domandando: è scoccata di nuovo la scintilla tra la showgirl e il calciatore del Brescia?

Negli ultimi tempi l’ex attaccante dell’Inter e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi sembrano essere molto affiatati e uniti. Di recente l’ex gieffina e modella campana non ha escluso un possibile ritorno di fiamma con SuperMario in alcune interviste rilasciate in tv e radio. Ora dopo questo scatto social di coppia, la macchina del gossip si è messa subito in moto.

Raffaella difende SuperMario a Live – Non è la D’Urso

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Raffaella Fico e mamma vip della piccola Pia è tornata ad affrontare il tema del razzismo anche durante la puntata di ieri di Live – Non è la D’Urso. Sia la piccola Pia sia Mario Balotelli subiscono attacchi e insulti xenofobi e razzisti per il colore della loro pelle.

Ieri la modella e soubrette campana si è scontrata con Fabrizio Bracconeri, ex personaggio di Forum spesso finito nella polemica per alcune dichiarazioni sugli stranieri.

“Io condanno qualsiasi forma di discriminazione, sia razziale che sociale – ha esordito la showgirl -. Poi, purtroppo, ci sono questi facinorosi che attaccano gratuitamente. Per me, il razzista non è altro che una persona ignorante”. Anche Alessandra Mussolini si è schierata dalla sua parte. “La gente ti può attaccare per quello che dici, per quello che sei, non per quello che rappresenti: questa è la cosa grave – ha sottolineato – . Il razzismo non esiste, esiste la specie umana”.

Fabrizio Bracconieri ha stigmatizzato le parole di Raffaella: “Non riesco a capire perché una persona che chiede il rispetto delle regole venga definito razzista. Allo stadio, nel caso di Balotelli, non si può insultare un giocatore di colore, che gli si dà del razzista. Ad un giocatore della Roma, Zaniolo, ha la madre che è torturata tutte le domeniche dai tifosi delle squadre avversarie, ma nessuno dice che sono razzisti! Se io dovessi fare ‘buuu’ ad un giocatore di colore, chiedono la sospensione della partita per razzismo. Voi state male!”. Dichiarazioni shock che hanno lasciato sgomenti tanti ospiti presenti in studio.

La modella Raffaella Fico ha prontamente controreplicato: “Ci sono modi e modi di insultare! Il colore della pelle esula dal dare un calcio al pallone. Perdonami, ‘buuu’ si può fare, ma dire ‘scimmia’ o qualcos’altro è totalmente differente. Non puoi prendere l’esempio di Zaniolo e rapportarlo a Mario o ad altri calciatori”.

Bracconieri ha sbottato: “Ma perché? A Zaniolo si può offendere la madre e a Balotelli non gli si può dire niente!”.

L’ex fidanzata di Mario Balotelli ha sottolineato: “Per come giocano e non per il colore della pelle o per quello che rappresentano!”.