Raffaella Fico in topless su Instagram: “Il tempo dedicato al piacere non è mai perduto”

Raffaella Fico è apparsa in topless con il Lato B in bella mostra in uno scatto in bianco e nero condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram. La showgirl e modella campana ha accompagnato lo scatto dall’alto tasso erotico con una citazione dell’indimenticabile seduttore avventuriero, scrittore, poeta, alchimista, diplomatico, filosofo e agente segreto italiano, Giacomo Casanova: “Il tempo dedicato al piacere non è mai perduto;il solo tempo perso è quello che si consuma nella noia”.

L’ex fidanzata del calciatore Mario Balotelli è apparsa soltanto in slip e tacchi a spillo con un turbante per asciugare i capelli in questa foto bollente che ha fatto impazzire i suoi numerosi follower. La mamma vip della piccola Pia ha riscosso un botto di like, condivisioni, complimenti e anche diverse critiche. “Hai i lineamenti del viso da favola, stupendo. Da 90”, ha commentato un suo ammiratore. Non mancano i commenti ironici di alcuni fan: “Ma che bella cucina”. Molto più dure le donne: “Non c’è bisogno che ti giustifichi, tanto ti conosciamo”. E poi ancora: “Ma sei una madre!”. Critiche o apprezzamenti che siano, l’ex naufraga vip dell‘Isola dei famosi fa sempre il pieno di like sui social. Dopo aver seccamente smentito il con l’ex di Paola Caruso, Francesco Caserta, Raffaella Fico ha fatto sapere che è ancora single: “Con Francesco Caserta non ho mai trascorso un weekend né avuto flirt o fidanzamento. È stata una sola ed esclusiva conoscenza telefonica che è terminata al nostro primo incontro a Brescia davanti ad un caffè”.

Soltanto pochi giorni fa fa Raffaella Fico aveva pubblicato un’altra foto molto bollente su Instagram con il suo fondoschiena in bella mostra e poi un’altra ancora che aveva esaltato il suo fisico con una simpatica didascalia: “Non esiste prospettiva senza due punti di vista”.

Chi sarà il suo nuovo principe azzurro? Riuscirà a conquistarla prima della fine dell’estate 2019? Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip