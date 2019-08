Raffaella Fico mostra il suo fisico mozzafiato in vacanza al mare: la foto fa impazzire i fan

Raffaella Fico ha mostrato il suo fisico mozzafiato in vacanza al mare. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e del Grande Fratello ha sfoggiato le sue curve da capogiro in spiaggia. Nello scatto social la showgirl e modella campana ha messo in bella mostra il suo Lato B da urlo, che ha fatto perdere la testa ai suoi numerosi follower.

Uno scatto piccante che ha surriscaldato l’atmosfera sui social. I commenti entusiasti e bollenti dei suoi scatenati sostenitori si sprecano su Instagram.

Nell’ultimo periodo si era scritto e detto molto in merito a un presunto flirt dell’ex naufraga vip campana con l’ex di Paola Caruso, Francesco Caserta. “Raffaella Fico ha ritrovato l’amore… con l’ex di Paola Caruso – si leggeva sulla rivista Spy -. La showgirl si è lasciata definitivamente alle spalle Alessandro Moggi con l’imprenditore Francesco Caserta. Ve lo ricordate? È l’ex della Caruso, nonché padre di suo figlio: quando l’ex Bonas era incinta, al quinto mese di gravidanza, Francesco ha rotto ogni rapporto con lei”. Nelle stories di Instagram, Caserta aveva poi scritto parole che sembrano riferirsi a questo rumor: “Ebbene sì, mi sono lasciato o meglio ho chiuso da qualche tempo una banale frequentazione. Il resto lo scoprirete da soli… Fico questo post eh”.

L’ex fidanzata del calciatore Mario Balotelli e mamma della piccola Pia è senza ombra di dubbio una delle protagoniste del gossip estivo.

