Raffaella Fico pubblica foto troppo provocanti sui social? La replica della showgirl

Raffaella Fico pubblica foto troppo provocanti sui social? La showgirl, modella e mamma vip della piccola Pia ha replicato alle accuse a Storie Italiane. Nel salotto tv di Eleonora Daniele ha affrontato l’argomento, sottolineando che durante il lungo percorso di crescita professionale, oltre a mostrare il proprio fisico, è riuscita a far emergere il proprio talento artistico in diverse forme.

Negli ultimi mesi Raffaella Fico aveva pubblicato diverse foto molto bollenti su Instagram con il suo fondoschiena in bella mostra e poi un’altra ancora che aveva esaltato il suo fisico con una simpatica didascalia: “Non esiste prospettiva senza due punti di vista”.

L’ex naufraga vip dell‘Isola dei famosi ha dichiarato in tv: “Non mi mostro nuda sui social. Ho fatto un percorso televisivo dove mi sono esposta, ho usato la fisicità. Avendo un aspetto carino mi sono state proposte determinate cose che ho accettato. Poi, bisogna capire che strada intraprendere nel mondo dello spettacolo Io nasco come modella. Ho lavorato e usato con il mio corpo. Non ne faccio un vanto”.

L’ex fidanzata del calciatore Mario Balotelli non rinnega alcuna scelta professionale e critica chi fa del senso del pudore un vero e proprio ostacolo alla libertà altrui: “Allora quando, in tv, c’è una donna in costume o in minigonna dobbiamo cambiare canale? Non sono d’accordo…”.

Redazione-iGossip