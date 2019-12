Raffaella Fico sensuale in abito rosso: scollatura esplosiva in primo piano

Raffaella Fico sensuale ed elegante in abito rosso per le feste natalizie. Scollatura esplosiva e vertiginosa in primo piano per la bellissima showgirl e modella campana. Gli scatti social dell’ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi hanno fatto rapidamente il giro della Rete, tra l’euforia e la gioia dei suoi numerosissimi followers.

Raffaella Fico in abito rosso – Foto: Instagram

Tra selfie provocanti e sguardi ammiccanti, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha stregato tutti i suoi ammiratori e sostenitori. Ancora una volta le sue foto hanno infiammato il popolo della Rete e surriscaldato l’atmosfera social.

Raffaella Fico – Foto: Instagram

Grazie al suo fisico perfetto e alle sue curve mozzafiato, l’ex gieffina viene spesso scelta come modella per diversi brand di abbigliamento e accessori.