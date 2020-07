Raffaella Fico si è fidanzata con il ricco imprenditore toscano Giulio Fratini. Dopo le relazioni d’amore con Mario Balotelli e Alessandro Moggi, la modella e showgirl campana è in love con uno dei cento talenti under 30. L’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi è stata fotografata insieme con il suo nuovo amore dai paparazzi del settimanale di gossip Chi, che hanno immortalato la neo coppia vip durante momenti di travolgente passione. Bagni in piscina e baci molto focosi tra la mamma vip della piccola Pia e il ricco imprenditore fiorentino.

La showgirl è stata immortalata a Positano con Giulio, erede di una famiglia facoltosa. Il nonno di Fratini fondò il mitico marchio di jeans Rifle, mentre il padre Sandro, la catena di alberghi di lusso Wtb Hotels, e possiede la collezione di orologi più grande al mondo (circa 2mila esemplari, valutati circa un miliardo di euro).

Un weekend molto romantico e all’insegna dell’amore per l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e il suo nuovo principe azzurro. I fan di Raffaella sono ovviamente molto delusi e amareggiati, ma la loro beniamina sembra essere davvero felice e molto innamorata.

Sarà solo un flirt estivo oppure una storia d’amore molto importante e seria per Raffaella? Lo scopriremo molto presto!