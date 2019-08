Raffaella Fico su Instagram: “Non esiste prospettiva senza due punti di vista”

Raffaella Fico ha condiviso con i suoi follower uno scatto molto sensuale, che la ritrae in costume in vacanza relax. La foto pubblicata sul suo profilo Instagram è stata accompagnata da una simpatica didascalia: “Non esiste prospettiva senza due punti di vista”.

Sguardo super sexy, fisico perfetto e Lato B in bella mostra per l’ex fidanzata del calciatore Mario Balotelli. L’immagine della mamma vip della piccola Pia ha mandato in estasi i suoi numerosi fan, ma ha scatenato non poche polemiche da parte delle sue sostenitrici.

Soltanto qualche giorno fa Raffaella Fico aveva pubblicato un’altra foto molto bollente su Instagram con il suo fondoschiena in bella mostra. Alcune sue follower l’hanno criticata perché il suo profilo è diventato a luci rosse. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e del Grande Fratello si gode questa estate 2019 da single, dopo una serie di gossip e pettegolezzi sulla sua vita sentimentale.

Nell’ultimo periodo si era scritto e detto molto in merito a un presunto flirt dell’ex naufraga vip campana con l’ex di Paola Caruso, Francesco Caserta. “Raffaella Fico ha ritrovato l’amore… con l’ex di Paola Caruso – si leggeva sulla rivista Spy -. La showgirl si è lasciata definitivamente alle spalle Alessandro Moggi con l’imprenditore Francesco Caserta. Ve lo ricordate? È l’ex della Caruso, nonché padre di suo figlio: quando l’ex Bonas era incinta, al quinto mese di gravidanza, Francesco ha rotto ogni rapporto con lei”. Nelle stories di Instagram, Caserta aveva poi scritto parole che sembrano riferirsi a questo rumor: “Ebbene sì, mi sono lasciato o meglio ho chiuso da qualche tempo una banale frequentazione. Il resto lo scoprirete da soli… Fico questo post eh”.

Chi sarà il suo nuovo fidanzato?

Redazione-iGossip