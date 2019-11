Raffaella Fico torna in palestra per scolpire il Lato B: il commento senza freni di Mario Balotelli

Raffaella Fico è tornata ad allenarsi in palestra per scolpire il Lato B e il suo fisico mozzafiato. L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi non perde mai di vista la forma fisica e gli allenamenti. La showgirl e modella campagna ama fare esercizi tonificanti in palestra.

Dopo mesi di stop, Raffaella è tornata in palestra. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Raffaella Fico ha condiviso alcune foto e video dei suoi allenamenti in palestra con i suoi follower di Instagram. Boom di like, commenti spinti e condivisioni per i video dell’ex gieffina.

Tra i commenti senza freni spicca senza ombra di dubbio quello del suo storico ex fidanzato Mario Balotelli. L’ex attaccante di Milan e Inter, oggi al Brescia, si è lasciato andare a un comprensibile: “Mamma che chiappe!”. Il commento senza freni di Mario Balotelli non è passato inosservato e ha fatto rapidamente il giro della Rete.

Al momento i rapporti tra i due sembrano essere tornati buoni, anche se c’è chi spera in un clamoroso e improbabile ritorno di fiamma per i genitori della piccola Pia.

Redazione-iGossip