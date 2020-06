Raimondo Todaro ufficializza la fine del matrimonio con Francesca Tocca su Instagram

Raimondo Todaro ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca in un emozionante e toccante post condiviso con i suoi follower di Instagram in occasione dell’anniversario delle loro nozze. Il famoso e amatissimo insegnante di ballo Raimondo Todaro ha ringraziato la sua ex moglie per tutti questi anni trascorsi insieme.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca con la figlia Jasmine – Foto: Instagram

La loro storia d’amore è finita molto prima del flirt di Francesca Tocca con il suo ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Valentin Alexandru Dumitru. Lo stesso ballerino rumeno l’ha ribadito più volte in questi ultimi mesi.

Il post sulle nozze con Francesca Tocca

Ora Raimondo ha rotto il muro del silenzio e sul suo profilo social ha condiviso una bellissima foto del loro matrimonio e ha scritto: “01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto”.

La dedica all’ex moglie Francesca

Il famoso ballerino ha poi aggiunto: “Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie a Francesca Tocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia”.

Raimondo augura a Francesca di ritrovare l’amore

Raimondo non ha proferito parola sul flirt tra l’ex moglie Francesca e il ballerino Valentin Alexandru Dumitru, ma le ha augurato di ritrovare l’amore.

“Auguro a Francy di ritrovare l’amore – ha continuato Todaro -, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona,leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui. Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l’amore, sempre!”.

Un bellissimo e magico messaggio d’amore che ha emozionato tutti i fan dell’x coppia vip del jet set italiano. Noi auguriamo anche a Raimondo di ritrovare l’amore. Auguri!